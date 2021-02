Fiscais da Adepará apreendem carga e multam produtor por abate clandestino em Irituia

[Foto: Divulgação] – Consumir carne de animal abatido sem cuidados sanitários representa riscos e é contra as normas municipais, estaduais e federais

Fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) interceptaram e apreenderam veículo que transportava a carcaça de um boi recém-abatido de forma clandestina, na noite desta segunda-feira (15), no município de Irituia, nordeste paraense. Aos fiscais agropecuários, o proprietário e condutor do veículo alegou ter abatido o animal em sua propriedade rural para vender a carne em um estabelecimento comercial. Ele foi autuado, pagará multa e teve o veículo e a carga apreendidos. [Foto: Divulgação] A carcaça do boi apreendida antes da comercialização em Irituia.

O abate de animais fora de estabelecimento registrado no Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou Serviço de Inspeção Federal (SIF) é crime contra a saúde pública.

Além do transporte inadequado do animal, houve crime pela ausência de inspeção adequada da carcaça e pela inobservância de normas e procedimentos sanitários durante a manipulação do animal, o que infringe a legislação e o direito do consumidor de adquirir e consumir alimentos de qualidade e inócuos.

Por Aycha Nunes (ADEPARÁ)15/02/2021 21h15 –

