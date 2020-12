Fiscalização ambiental de Óbidos apreende cerca de 10 toneladas de peixe protegido pelo defeso

O peixe estava camuflado embaixo de outras espécies em uma tentativa de despistar a fiscalização ambiental.

Durante abordagens feitas na madrugada desta quarta-feira (16), pela fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos, oeste do Pará, foram flagradas no Rio Amazonas, duas embarcações com cerca de 10 toneladas de pescado, a maior parte, da espécie mapará que está protegida pela portaria do Defeso.

De acordo com o secretário adjunto de Meio Ambiente, Nildo Queiroz, as duas embarcações são da região de Limoeiro do Ajuru, no Pará, e estavam vindo do estado do Amazonas, da região de Parintins e Altares.

“Nós fizemos incursão a uma das embarcações por volta das 2h e à outra por volta das 04h30. A menor estava trazendo mapará com peixe declarado. Estava camuflado por baixo de curimatá, pescada e tucunaré. A outra que parece uma barca pirata, estava com sarda, mas em conversa com os nosso fiscais o responsável acabou relatando que também tinha mapará. Uma tinha cerca de 7 toneladas e outra com 3 toneladas”, relatou Queiroz.

A fiscalização ambiental acompanhou as duas embarcações até o porto de Óbidos para serem lavradas as multas por crime ambiental.

Nildo Queiroz informou que foi dado perdimento no pescado que será distribuído em bairros do município de Óbidos.

Foto: Semma de Óbidos/Divulgação

Por: Sílvia Vieira, G1 Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...