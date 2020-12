Uma pessoa morre e outra fica gravemente ferida em acidente na Rodovia Transamazônica, em Rurópolis

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após acidente entre carreta, caminhonete e uma motocicleta, na Rodovia Transamazônica, em um trecho entre o município de Rurópolis e o distrito de Divinópolis, Sentido Itaituba. Colisão foi registrada na tarde desta terça-feira (15).

Segundo informações, na caminhonete haviam quatro pessoas, uma mulher e três homens, entre eles, o motorista, identificado como Revilson Borges de Jesus. Ele havia dado carona as outras três pessoas que estavam no veículo no momento do acidente. Revilson passa bem.

A vítima fatal não foi identificada, mas, ainda conforme informações, ela trabalhava na firma Sanches Tripoloni e era morador de Belterra. Um outro carona, identificado como Daniel, foi socorrido em grave estado de saúde.

Não há informações sobre as causas do acidente. O motorista da carreta sofreu apenas alguns ferimentos e passa bem. Na motocicleta, estava uma mulher, não identificada. Ela sofreu apenas algumas escoriações pelo corpo.

