Fiscalização apreende madeira ilegal e suspeitos são multados em R$ 1,2 milhão em MT

A ação foi realizada entre os dias 23 de outubro e 1° de novembro deste ano — Foto: SEMA MT

A ação faz parte de mais uma etapa da Operação Amazônia, que combate crimes ambientais.

Uma fiscalização do Batalhão Ambiental da Polícia Militar de Mato Grosso apreendeu 376 metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente nos municípios de Feliz Natal, Vera e Nova Ubiratã. Os madeireiros suspeitos do crime foram multados em R$ 1,2 milhão. A ação faz parte de mais uma etapa da Operação Amazônia.

A operação ocorreu entre os dias 23 de outubro e 1° de novembro e o balanço das ações foi divulgado nesta sexta-feira (3).

Durante a operação, em Nova Ubiratã, a 506 km de Cuiabá, as equipes encontraram uma instalação, na região de mata, que servia de acampamento para os infratores. No município de Feliz Natal, a 518 km da capital, foi constatada atividade em uma área de 250 hectares anteriormente confiscada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). O responsável foi multado.

Três caminhões, três tratores e duas motosserras também foram apreendidos durante a operação nos três municípios. Os veículos foram encaminhados para o pátio de produtos apreendidos da Sema-MT e as motosserras para a Diretoria de Unidade Desconcentrada (DUD/Sema) de Confresa.

Segundo o diretor da DUD/Sema,Edivaldo Soares Silva, as regiões foram fiscalizadas com base em alertas remotos de monitoramento por satélite.

“A DUD de Confresa realiza com frequência o atendimento das fiscalizações que chegam por meio de processos da Ouvidoria, do Ministério Público, das demandas dos outros órgãos, como das Polícias Civil e Militar, além daquelas geradas pelos alertas de monitoramento do Sistema Planet e de fiscalização de pesca e caça predatória”, disse.

Toda a madeira ilegal apreendida, por se tratar de produto perecível, foi doada para a Prefeitura de Nova Ubiratã e ao Conselho Comunitário de Segurança Pública (Conseg) de Sorriso.

Fonte:g1 MT e / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/11/2023/15:14:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...