Funcionário de fazenda em Itaituba é encontrado morto com várias perfurações pelo corpo

(Foto:Reprodução) – Mais um homicídio foi registrado em Itaituba, sudoeste do estado, dessa vez sendo na zona rural do município, mas precisamente em uma comunidade, localizada as margens da Rodovia Transamazônica BR-230, na altura do Km 36, sentido Rurópolis.

Segundo informações, a vitima do crime de homicídio, identificada por enquanto apenas por; ‘Alexandre’, era funcionário em um fazenda da região, quando na madrugada desta quarta-feira, 01/11/23, por volta das 04hs30min, foi morto, o corpo do mesmo foi encontrado pelo seu patrão, sem vida com varias perfurações pelo corpo de algo ponte agudo, possivelmente faca ou facão, já outro funcionário da fazenda, identificado por; JHONATAN FERREIRA DE ALMEIDA, que morava na mesma residência com a vítima, não estava no local, levantando a fundada suspeita, de que, poderia ser o autor do crime. Um facão estava ao locado do corpo da vítima, porem sem marcas aparentes de sangue, foi recolhido e será periciado.

Em seguida o fazendeiro, acionou a Policia Militar do distrito de Campo Verde, (Km30), que esteve in-loco no local do crime, posteriormente a Policia Civil também foi chamada, onde os policiais foram ao local, para dar início ao trabalho de investigação, sendo acionado a Policia Cientifica de Itaituba, que fez a remoção do corpo para o IML, para os devidos procedimentos de praxes. O suspeito do crime não foi localizado, mas já está sendo procurado.

Fonte:Junior Ribeiro e / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/11/2023/14:52:33

