Carreta perde freio, colide com viatura do Detran e capota na BR-316, em Marituba

Acidente aconteceu no final da tarde deste domingo, 10. Dois agentes de trânsito ficaram feridos e foram socorridos por uma unidade do Samu.

Uma carreta que transportava areia e seixo tombou e acabou colidindo com uma viatura do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), no final da tarde deste domingo (10), na rodovia BR-316, sentido Marituba para Belém. Dois agentes de trânsito ficaram feridos.

De acordo com o Detran, o veículo perdeu o freio, atingiu o viatura e capotou, ocupando todas as faixas da via e gerando um grande congestionamento. Com a colisão, dois agentes do Detran se feriram e precisaram receber os primeiros socorros do Samu e foram encaminhados para o hospital. Um guincho foi acionado para realizar a remoção do carro.

10/11/2019 19h04

