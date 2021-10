(Foto:Divulgação) –Flagrado planejando assalto em Compra de outro é baleado pela PM em Novo Progresso

Após denúncia anônima que duas pessoas estavam armadas próximo a um compra de ouro, a polícia Militar saiu na captura dos suspeitos.

Policiais Militares receberam a denúncia e verificaram imagens de segurança onde confirmaram a veracidade e identificaram os suspeitos.

Ainda conforme a PM, um dos suspeitos foi reconhecendo o indivíduo Matheus Domingos Xavier de Carvalho, o mesmo estaria hospedado em um hotel na rua Tupy no bairro Pires de Lima.

Ao chegar no hotel os suspeitos perceberam a presença dos militares, o nacional Matheus pegou uma faca em momento brusco empreendeu fuga. Outro suspeito menor de idade iniciais M. R. P. S. ficou detido no local.

A guarnição da polícia Militar acompanhou o nacional Matheus, até uma área próxima à Oficina Prudente, na rua 4 de abril. Feito o cerco, e após proferidas várias ordens para o infrator (que aparentemente estava sob efeito de entorpecentes) largar a arma branca, o mesmo desobedeceu, correndo em direção dos militares com a faca, e devido o curto espaço entre o meliante e os militares, e devido os coletes balísticos não suportarem perfurações de “facas”, foi desferido um disparo (proporcional) de arma de fogo contra a perna do mesmo, repelindo a injusta agressão, fato este presenciado por várias pessoas no local.

No quarto de hotel hospedado, foi encontrado um ‘tablet’ de entorpecente prensado, análogo à maconha, pesando, cerca de, 28,7 gramas e valores em reais.

O menor foi conduzido para a Delegacia de Polícia e Matheus levado para o Hospital Municipal.

Por:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...