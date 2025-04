Flamengo empata com LDU e permanece em terceiro no grupo da Libertadores

O Flamengo empatou com a LDU, do Equador, na noite desta terça-feira. A partida da terceira rodada do Grupo C da Libertadores terminou sem gols no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Desta maneira, com quatro pontos, o Rubro-Negro permaneceu na terceira colocação de sua chave.

O resultado levou a LDU à liderança do grupo com cinco unidades, um a mais que Central Córdoba-ARG e Flamengo. A equipe argentina ainda joga na rodada, na próxima quinta-feira, contra o Deportivo Táchira-VEN.

O Flamengo voltará a jogar pela Libertadores no dia 7 de maio, contra o Central Córdoba, na Argentina. Já a LDU visitará o Deportivo Táchira no mesmo dia.

O jogo – A proposta de jogo da LDU era simples: deixar o Flamengo trabalhar até a intermediária, pressionar para roubar a bola e partir no contra-ataque. O Rubro-Negro trocava passes desde a defesa, tinha a posse de bola e tentava impor seu estilo. A equipe brasileira, entretanto, errava muitos passes e esbarrava na bem postada defesa equatoriana.

O primeiro tempo foi equilibrado e as chances de gol foram poucas. O melhor momento do Fla foi aos 36, quando Gerson dominou pela direita e lançou Juninho na entrada da área. O atacante fez o corta luz e deixou para Arrascaeta, que dominou e bateu rasteiro de canhota, mas Gonzalo Valle fez a defesa.

Já a LDU chegou mais vezes com perigo, mas falhou muito nas finalizações e o goleiro Rossi terminou a etapa inicial sem fazer defesas difíceis.

O Flamengo diminuiu o ritmo no segundo tempo e a LDU passou a trabalhar mais a bola. Nos primeiros vinte minutos, Filipe Luis tentou dar sangue novo ao time e fez três substituições. Entraram Pedro, Everton Cebolinha e Luiz Araújo nas vagas de Juninho, Bruno Henrique e Arrascaeta. A esta altura, chovia forte e ventava bastante no Rodrigo Paz Delgado.

A partir da metade da etapa final, a LDU cresceu e passou a pressionar o Flamengo em alguns momentos e marcava a saída de bola rubro-negra. A equipe de Filipe Luis passou a explorar mais os contra-ataques, principalmente pela esquerda, com Cebolinha.

Aos 37, Estrada foi lançado em profundidade, atrás da linha da zaga, e avançou até a linha da área. O atacante bateu rasteiro no canto de Rossi e converteu, mas o lance foi invalidado por impedimento.

Os minutos finais foram dramáticos, com o Flamengo sem fôlego e a LDU buscando o gol. No minuto final, bola levantada da direita no segundo pau e Estrada perdeu o gol ao cabecear por cima do travessão. O Rubro-Negro conseguiu superar os efeitos da altitude e segurou o empate.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/04/2025/06:41:51

