Flamengo goleia o Paraná e segue na cola da liderança do Brasileirão

Mesmo atuando no campo do adversário, o Flamengo não encontrou a menor dificuldade para golearr o Paraná por 4 a 0 , em partida disputada na noite deste domingo, no estádio Durival de Brito. O resultado fez o Rubro-negro da Gávea assumir a segunda colocação com 58 pontos ganhos, quatro a menos do que o líder Palmeiras, e seguir sonhando com a conquista de mais um título brasileiro. O Paraná segue na lanterna isolada da competição com apenas 17 pontos ganhos e cada vez mais perto de ter confirmado o rebaixamento para a segunda divisão.

Foi uma vitória tranquila da equipe dirigida por Dorival Júnior, ainda invicto no comando da equipe da Gávea. Com uma marcação forte desde o início, o Flamengo não tomou conhecimento do adversário e soube construir a vantagem sem nunca ser ameaçado. Os gols do Flamengo foram marcados por Lucas Paquetá, Vitinho, Uribe e Henrique Dourado. De treinador novo, após a saída de Claudionor Oliveira, o Paraná repetiu os erros dos outros jogos e não conseguiu criar qualquer dificuldade para a vitória dos visitantes.

Na próxima rodada, o Flamengo vai receber o líder Palmeiras, no Maracanã; o Paraná vai visitar o Cruzeiro, no Mineirão.

O jogo – Como era de se esperar, em função da situação das equipes, o Flamengo partiu para o ataque desde o início da partida. Aos 11 minutos, Renê fez ótimo cruzamento e Uribe cabeceou no canto, mas Richard fez grande defesa e evitou o primeiro gol da equipe rubro-negra. A pressão da equipe carioca era muito grande e o Paraná não conseguia chegar ao ataque.

O Flamengo marcou o primeiro gol aos 17 minutos. Deivid errou um passe na intermediário. Uribe recuperou a bola e enfiou para Lucas Paquetá que investiu e tocou na saída do goleiro Richard.

Mesmo sofrendo o gol, o Paraná manteve a sua postura defensiva, enquanto o Flamengo dificultava as ações da equipe da casa, mantendo a marcação adiantada e sem dar espaços.

Aos 21 minutos, após tabela com Uribe, Vitinho arriscou, de fora da área, mas a bola saiu. Só aos 23 minutos é que o Paraná chegou na área rubro-negra e Alex Santana concluiu, mas a bola passou longe do gol defendido por César.

Depois dos 30 minutos, o Flamengo reduziu a pressão, mas o time paranaense seguiu com grandes dificuldades para chegar na área carioca. E mesmo sem forçar, a equipe dirigida por Dorival Júnior conseguia criar lances de perigo como aconteceu aos 32 minutos em chute de Vitinho que recebeu dentro da área sem marcação, mas mandou para fora.

A equipe de Dado Cavalcanti seguia encontrando dificuldades para penetrar no campo adversário com a bola dominada e o atacante Rafael Grampola, muito isolado, quase não participou do jogo, no primeiro tempo.

O Paraná voltou para o segundo tempo com uma alteração tática com a entrada do atacante Raphael Alemão na vaga do zagueiro Renê Santos. Antes que a mudança fizesse efeito, o Flamengo ampliou aos seis minutos. Willian Arão mandou para a área, a zaga rebateu mal e Vitinho chutou para colocar a bola nas redes paranaenses.

A equipe da casa desanimou e o Flamengo marcou o terceiro gol aos 11 minutos. Uribe recebeu ótimo lançamento de Vitinho e colocou na saída do goleiro Richard.

Com a partida liquidada, Dorival Júnior promoveu o retorno do meia Diego que perdeu a posição para Willian Arão depois de sofrer lesão. Muito aplaudido, ele entrou na vaga de Éverton Ribeiro, pendurado com dois cartões amarelos.

Aos 26 minutos, o Paraná perdeu qualquer chance de ainda tentar uma reação quando Raphael Santos entrou de forma violenta sobre Willian Arão e recebeu cartão vermelho.

Com a situação resolvida e diante de um adversário que não mostrava a menor capacidade de reação, o técnico rubro-negro decidiu poupar Willian Arão e Vitinho. Geuvânio e Henrique Dourado entraram na equipe.

Só aos 37 minutos é que o goleiro César teve chance de aparecer. Rafael Grampola mandou a bomba e César fez grande defesa, espalmando para escanteio.

Para não sofrer mais gols, o Paraná passou a segurar a bola e sua torcida, de forma irônica, saudou a troca de passes com gritos de olé.

Nos minutos finais, o Flamengo reduziu o ritmo, mas ainda encontrou tempo para anotar o quarto gol aos 45 minutos. Após troca de passes com Uribe, Diego chutou, o goleiro Richard deu rebote e Henrique Dourado empurrou para as redes, definindo o placar.

