Cano marca, Fluminense bate Goiás com tranquilidade e segue na briga pela vice-liderança

O Fluminense se despediu da torcida, nesta quarta-feira, com vitória de 3 a 0 sobre o Goiás, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram a 57 pontos, na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Já os goianos seguem com 46.

Os donos da casa só chegaram a vitória no segundo tempo. Germán Cano abriu o placar e Alan fez o segundo, seu primeiro desde o retorno ao clube carioca, e Michel Araújo.

Na última rodada, o Fluminense vai encarar o Bragantino, no domingo, em Bragança Paulista. No mesmo dia, o Goiás recebe o São Paulo, em Goiânia.

O jogo – O Fluminense começou com tudo a partida. Tanto que os tricolores uma série de oportunidade de abrir o placar antes dos dez minutos. Na melhor delas, Arias obrigou Tadeu a grande defesa.

O Goiás melhorou a marcação e conseguiu equilibrar a partida em um certo período. No entanto, o Fluminense seguia tendo mais poder ofensivo e quase abriu o placar aos 28 minutos. Yago recebeu passe na área e chutou muito perto do travessão.

Só que depois disso, o confronto voltou a ficar concentrado entre as intermediárias. Assim, o Goiás segurou o empate com o Fluminense até o intervalo.

No segundo tempo, o Goiás quase marcou aos dois minutos. Pedro Raul aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou com perigo. Só que, aos seis, os visitantes acabaram ficando com um a menos após Dadá Belmonte receber o segundo cartão amarelo e ser expulsão.

A partir dai, o Fluminense passou a pressionar em busca do gol. Os donos da casa tiveram grande chance aos 24 minutos, quando Matheus Martins recebeu passe na área, mas chutou pela linha de fundo.

Os cariocas seguiram com a postura e foram premiados aos 32 minutos. Germán Cano aproveitou cruzamento e cabeceou sem chance para Tadeu.

O Goiás foi obrigado a se lançar ao ataque em busca do ataque. No entanto, o Fluminense aproveitou os espaços para ampliar o marcador aos 37 minutos. Alan se antecipou ao marcador após cruzamento rasteiro e mandou para a rede.

Nos minutos finais, a situação ficou ainda melhor para os cariocas. O Fluminense ainda teve tempo de marcar o terceiro, com Michel Araújo, para dar números finais no Maracanã.(Com informações do Gazeta Esportiva – foto: assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 10/11/2022/07:45:52

