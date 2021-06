Flamengo vence o América-MG no Maracanã

O Flamengo, até aqui, vai driblando as dificuldades e superando os desfalques no elenco. Neste domingo, o Rubro-Negro bateu o América-MG, no Maracanã, por 2 a 0.

O Fla mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Não tem Gabigol? Pedro costuma dar conta do recado. Pedro está fora? Rodrigo Muniz vem mostrando estrela e faro de gol.

O jovem centroavante, que já havia feito o gol da vitória sobre o Coritiba, pela Copa do Brasil, voltou a marcar. Ele fez o segundo no triunfo sobre o América-MG. Bruno Henrique abriu o placar. Quem também mostrou que pode dar conta do recado é Vitinho. Ele deu duas assistências.

O Rubro-Negro precisou lidar com a ausência de nomes importantes do elenco. Éverton Ribeiro e Gabigol estão com a Seleção Brasileira, enquanto Isla está com Chile e Arrascaeta com Uruguai. Outra baixa foi Pedro, que testou positivo para Covid-19, mesmo problema que mantém Rogério Ceni afastado. O time foi comandado novamente por Maurício Souza.

O Flamengo teve o retorno de Rodrigo Caio, que estava com a Seleção Brasileira e ficou fora da lista para a Copa América, e Gerson, que retornou da Seleção Olímpica. O volante, inclusive, começa o processo de despedida. O Flamengo anunciou que já tem acordo com Olympique de Marselha de venda do atleta.

O Rubro-Negro agora volta a campo pela Copa do Brasil e recebe o Coritiba, nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, o Fla tem a vantagem do empate. O próximo compromisso pelo Brasileiro é contra o Bragantino, neste sábado, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada. O jogo contra o Athletico, pela 4ª rodada, foi adiado. Já o América-MG recebe o Cuiabá, nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), pela quarta rodada do Brasileirão.

O Flamengo logo pressionou o América-MG. Aos cinco minutos, Bruno Henrique foi lançado e foi derrubado na área. Pênalti, mas o VAR apontou impedimento e cancelou o lance. Com um meio de campo congestionado, o clube mineiro dificultava as ações do Rubro-Negro. A primeira chance, então, foi de bola parada. Vitinho cobrou escanteio e Bruno Henrique ganhou pelo alto, mas Matheus Cavichioli espalmou.

Quando teve espaço, o Flamengo não perdoou. Vitinho roubou bola na intermediária defensiva e arrancou. Ele acionou Bruno Henrique e recebeu de volta. Com um passe açucarado, Vitinho deixou Bruno Henrique na cara do gol. Ele bateu e abriu o placar: 1 a 0, aos 23 minutos.

O América-MG passou a se arriscar mais. Porém, encontrou dificuldade para criar. O Flamengo, por sua vez, teve mais campo. Faltou caprichar no passe para gerar a oportunidade de gol e escolher a melhor opção. Com este cenário, o placar continuou 1 a 0.

Lisca deu mais presença ofensiva ao América-MG. Ele voltou para o segundo tempo com Ribamar no lugar de Gustavo. O Flamengo quase ampliou logo no começo da etapa final. Michael cruzou e Rodrigo Muniz bateu cruzado, mas Bruno Henrique, na pequena área, não conseguiu completar. O clube pressionou. Matheus rebateu chute de Michael. No rebote, Gerson bateu por cima.

O volume rubro-negro se transformou em gol. Aos 21, Vitinho acionou Rodrigo Muniz. Ele girou sobre a marcação e chutou cruzado: 2 a 0. O jovem centroavante vem mostrando faro de artilheiro.

O Flamengo dominava o jogo. Gerson acertou o travessão. Ele, depois, parou no goleiro. Com propriedade, o clube carioca venceu o América-MG.

Fonte:Gazeta Esportiva

