Em apenas dois jogos, Flamengo chega à renda de R$ 3 milhões, valor do empréstimo de Kenedy

Torcedor do Flamengo no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

O Flamengo deitou e rolou contra o Olimpia na última quarta-feira, quando venceu com ainda mais facilidade do que na ida. Desta vez, pela duelo de volta das quartas da Libertadores, a goleada foi por 5 a 1, em um Mané Garrincha ocupado por cerca de 11 mil rubro-negros, cuja capacidade permitida era de 30% da lotação máxima. Foi apenas o segundo jogo do clube com público na temporada, o que, pela renda obtida, o leva a constatar êxito na estratégia.

Do primeiro jogo (que foi contra o Defensa y Justicia, no mesmo palco e na fase anterior do torneio continental) para o de ontem, o Flamengo dobrou o número de torcedores. Ao todo, somando ambas as partidas, o Rubro-Negro obteve R$ 3.091.530,00 de renda, acumulados da seguinte forma:

– Flamengo 4×1 Defensa y Justicia (volta das oitavas da Libertadores) – 5.518 pagantes / R$ 984.440,00 / Preço médio do ingresso: R$ 178,40.

– Flamengo 5×1 Olimpia (volta das quartas da Libertadores) – 11.211 pagantes/R$ 2.107.090,00 / Preço médio do ingresso: R$ 178,40.

CURIOSAMENTE, O MESMO VALOR POR KENEDY

© Kenedy já foi anunciado pelo Flamengo (Foto: Divulgação / Flamengo)

Com a expectativa até de um Fla-Flu nas semifinais da Libertadores, o que catapultaria o interesse do torcedor em se deslocar à capital federal, o Flamengo já planeja manter o Mané Garrincha como o seu palco definitivo – e derradeiro – na Libertadores.

Caso o Barcelona-EQU avance, o jogo com mando rubro-negro seria o de ida, pois os equatorianos fizeram uma campanha melhor na fase de grupos. Já se o rival for o Fluminense, o Flamengo realizará o duelo da volta como mandante.

No Rio, por ora, há indefinição quanto à liberação parcial do público no Maracanã para setembro, vale ressaltar.

Os R$ 3.091.530,00 de renda – obtidos com apenas dois jogos – somam 10% da receita oriunda das bilheterias na temporada passada, quando o Flamengo embolsou R$ 30 milhões – nos primeiros meses do ano, antes da pandemia.

A ausência de bilheteria em boa parte de 2020, aliás, foi o principal fator para a queda brusca de faturamento total do clube no ano passado. De acordo com dados do próprio Flamengo, essa fonte de receita registrou queda de 73% em relação a 2019, por exemplo.

O fato é que o Flamengo está satisfeito com a somatória nos jogos recentes em Brasília. A título de curiosidade, se o clube destinar os pouco mais de R$ 3 milhões via Mané Garrincha, conseguiria pagar o valor – ou próximo disso – do empréstimo de Kenedy (junto ao Chelsea, mais precisamente 500 mil euros) sem tocar nos cofres. É bom sublinhar que, por ora, não é possível precisar a quantia exata a ser abocanhada pelo Flamengo quanto à renda, pois o borderô oficial não foi publicado.

Cabe lembrar ainda que o Flamengo possui a opção de compra ao término do vínculo de Kenedy, válido por um ano, por 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 62 milhões), sendo que os R$ 3 milhões serão descontados caso o Rubro-Negro exerça o direito de aquisição (veja mais aqui)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...