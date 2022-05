JBS e Minerva despencam após China anunciar que comprará carne dos EUA

Funcionários trabalham na linha de produção do frigorífico Minerva em Barretos (SP) – (Ftoo:Edson Silva/Folha)

As ações de processadoras de carne operam entre as maiores quedas do dia na Bolsa de Valores (B3) nesta segunda-feira (16). Por volta das 16h20 (horário de Brasília), os papéis da Minerva (BEEF3) tinham queda de 3,02%, a R$ 11,87. Já a JBS (JBSS3) desvalorizava 1,87% no mesmo horário, a R$ 36,26. (A informação da Folha Uol)

As baixas refletem a dificuldade de vender carne para a China. Isso porque hoje o governo autorizou mais 13 frigoríficos de carne suína, bovina e de aves dos Estados Unidos a exportarem seus produtos para o país asiático. A habilitação entrou em vigor na última sexta-feira (13).

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/05/2022/17:31:48

