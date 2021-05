Foragido da Justiça de Manaus é preso por tráfico de drogas em Altamira

(Foto:Reprodução) – Policiais militares que atuam no 16º Batalhão da Polícia Militar (16º BPM), com sede no município de Altamira, na região sudoeste do Estado, conseguiram recapturar na manhã desta quarta-feira (05), um foragido da Justiça do Estado do Amazonas e apreender entorpecentes.

A unidade foi informada, por meio de denúncias anônimas, que um integrante de uma facção criminosa, foragido da Justiça do estado do Amazonas, estava escondido e comercializando entorpecentes em uma casa no bairro Santa Benedita. Após levantamento, fora constatado a veracidade das informações. Foi planejada uma ação para realizar a prisão do suspeito, tendo o homem sido abordado na frente de sua residência. Com ele fora encontrado 50 gramas de cocaína.

Na casa do foragido também foram encontrados dois tabletes de entorpecentes, um de cocaína, pesando 286 gramas, e outro de crack, pesando 772 gramas; uma pequena quantidade de maconha, além de um aparelho celular e dois rádios comunicadores, que segundo as denúncias eram utilizados para avisar sobre a chegada dos policiais.

Com a constatação do mandado de prisão em aberto e a apreensão das drogas o suspeito foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil do município, responsável pelo procedimento administrativo.

Por:RG 15 / O Impacto com informações da PM

