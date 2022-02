Foragido da Justiça do MS é recapturado pela PM em Moraes Almeida no Pará

A guarnição da Polícia Militar do Distrito de Moraes Almeida, foi acionada através de uma ligação anônima por volta das 18h desta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Segundo informações, havia um foragido da justiça trabalhando em uma oficina.

Rapidamente a guarnição foi até a oficina e avistou Anderson Claus Trervisan, 40 anos, onde foi detido e conduzido para o PDD. De acordo com a polícia, após consultar no sistema, foi constatado que Anderson, possui um mandado de prisão. (A informação é do Portal 24horasnews)

De imediato foi dado voz de prisão, o fato foi comunicado ao delegado do município de Trairão, onde foi apresentado e posteriormente será encaminhado para casa penal de Itaituba.

No portal do TJMS O Jornal Folha do Progresso encontrou decisão onde ANDERSON CLAUS TREVISAN foi condenado a 01 ano de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de furto tentado, previsto no art. 14, II do CP.

Jornal Folha do Progresso em 28/02/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...