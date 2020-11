Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, promete visitar Itaituba e Jacareacanga

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda não há uma data definida para a vinda de Rodrigo Maia à região, mas presume-se que ainda seja no final do mês de novembro deste ano, o que, para o vereador Wescley, seria histórico.

No dia 17 de novembro uma equipe técnica deve ir à Brasília para explanar em minúcias os principais problemas enfrentados na região garimpeira do Tapajós, e que requerem uma solução célere, sobretudo acerca da legalização dos garimpos e projetos de Lei correlatos.

“Eu me comprometi com vocês a visitar a região, a cidade, para que a gente possa tentar construir um caminho baseado no fortalecimento da lei e da segurança jurídica pra todos”, frisou Rodrigo Maia em vídeo.

Conforme informações, a visita in loco tem como objetivo proporcionar ao Deputado notabilizar de perto a realidade dos garimpos na região do Tapajós, bem como a dos indígenas da região, os quais se dividem na linha pró e contra à mineração em terras indígenas.

A reunião contou com a presença dos Deputados Federais Joaquim Passarinho e Zé Medeiros, vereador Wescley Tomaz, Cacique Abraão, liderança indígena Jairo, bem como do advogado Fernando Brandão.

