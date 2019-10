Foragido da Justiça, ex-vereador de Oriximiná é preso em Ananindeua e será transferido para Santarém

(Foto:Reprodução) – Vilson Cruz da Silva, ex-vereador de Oriximiná de 2013 a 2016, foi preso no dia 17 deste mês pela Polícia em uma estrada que liga Ananindeua a Belém.

Ele estava com a irmã em um carro e teve que parar em uma barreira policial, onde os documentos de ambos foram pegos pelos oficiais, que verificaram que o ex-parlamentar estava foragido da justiça.

No sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) consta contra Vilson Cruz da Silva um processo, de fevereiro de 2018, em que ele responde por estupro de vulnerável. Após ser preso, o ex-vereador foi encaminhado para o Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I), em Marituba, região metropolitana de Belém.

Com a prisão de Vilson Cruz da Silva, o Juiz de Direito da Comarca de Oriximiná, Auberio Lopes Ferreira Filho, emitiu um despacho determinou que o ex-vereador seja transferido para Centro de Triagem em Santarém.

“Em razão do acusado estar preso no presídio de Marituba/PA, determino que a Secretaria oficie a Autoridade Policial de Marituba/PA e a SUSIPE a fim de providenciar as diligências necessárias para o recambiamento do preso para o Centro de Triagem em Santarém/PA”, diz o despacho do juiz.

O Juiz também definiu que a audiência de instrução sobre o caso, bem como o julgamento, serão no dia 3 de dezembro.

Por:RG 15/O Impacto

