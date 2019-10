Órgão oferece recompensa por informações de assaltantes de banco de Jacundá

(Foto:Reprodução) – A central do Disque Denúncia do Sudeste do Pará divulgou, nesta terça-feira (22), que está ofertando uma recompensa no valor de R$ 3 mil para quem tiver informações que levem à localização e identificação dos homens que participaram do assalto a Agência do Banco do Brasil no município de Jacundá, no sudeste paraense, na madrugada desta terça-feira (22).

Durante a ação, os criminosos levaram cinco pessoas como reféns, sendo dois policiais militares e três civis.

O Disque Denúncia Sudeste do Pará pede à população que ajude os órgãos de Segurança com informações sobre os assaltantes.A recompensa será paga por informações que chegarem à central do Disque Denúncia Sudeste do Pará, através dos números (94) 3312-3350, Whatsapp (94) 98198-3350, ou pelo Aplicativo Disque Denúncia Sudeste do Pará, disponível na Play Store e na App Store, e ao serem averiguadas pela polícia leve a elucidação do caso.

SIGILO

As denúncias serão recebidas com total garantia do anonimato e o denunciante receberá um código o qual poderá ser utilizado para acrescentar informações, acompanhar o andamento da denúncia e caso seja procedente com resultado, o denunciante retornará o contato fornecendo esse mesmo código para receber a recompensa, a ONG Instituto Brasileiro de Cultura e Cidadania (IBCC) ficará responsável pelo pagamento.

(Com informações da Assessoria)

