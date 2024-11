Foragido de alta periculosidade do Pará é preso em Boa Vista-RR

(Foto: Reprodução) – Um foragido identificado como Raonne de Jesus Sousa, de 31 anos, suspeito de roubar R$ 100 mil de uma loja de equipamentos para garimpo em Moraes de Almeida, distrito de Itaituba, no sudoeste do Parás, foi preso nesta terça-feira (12) no bairro Senador Hélio Campos, zona Oeste de Boa Vista.

O assalto foi no dia 17 de maio deste ano. Raonne integra uma facção criminosa com atuação interestadual e é um “criminoso de alta periculosidade”, segundo o Departamento de Inteligência (Deint) da Secretaria de Segurança Pública de Roraima (Sesp), responsável pela prisão.

No dia do assalto, Raonne estava acompanhado de um comparsa armado. Ele renderam o funcionário da loja e roubaram o dinheiro, segundo relatório da Polícia Civil do Pará que a reportagem teve acesso. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Itaituba, no Pará.

O foragido foi preso no bairro Senador Hélio Campos, zona Oeste de Boa Vista numa ação conjunta entre agentes da Deint e policiais militares do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) e da Polícia Civil do Pará.

Raonne estava em Boa Vista havia ao menos 15 dias e “sob monitoramento constante dos agentes de inteligência de Roraima até a confirmação positiva de sua identidade”. Preso, ele foi levado à delegacia da Polícia Civil.

Fonte: G1 Roraima e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/11/2024/15:29:00

