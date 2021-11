Foragido de justiça é capturado pela polícia militar de Trairão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Diante disso foi comunicado ao Delegado plantonista da Polícia Civil da cidade DPC Dr° Milhomem, sendo confirmado a situação de Leonardo, o delegado orientou que o mesmo fosse apresentado na delegacia de Trairão afim de tomar os procedimentos cabíveis de acordo com as Leis.

Após uma denúncia de um cidadão, informou a polícia militar do PPD105°, que havia um homem promovendo desordem próximo a casa de festa “Taj Mahal”, a guarnição de serviço seguiu em diligência até o local Informado, o indivíduo foi encontrado sendo o nacional de nome Leonardo Paiva, de imediato ele foi conduzido até o PPD 103° do distrito de Moraes Almeida, Leonardo não disse nada a polícia, após uma pesquisa no sistema de segurança. O procurado foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da cidade de Traírão, onde foi registrado o boletim de ocorrência de Captura de Foragido. Em seguida, ele foi recolhido à Cadeia

