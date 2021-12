Foragido de Novo Progresso -Padrasto acusado de estuprar a enteada de 10 anos é preso em Santa Catarina

Foto: PC/Divulgação – Em cumprimento a um mandado de prisão, foi preso na tarde desta quarta-feira,15 de dezembro de 2021, na cidade de Rio do Sul (SC), um homem acusado de ter praticado crime de estupro de vulnerável, na cidade de Novo Progresso, que de acordo com a regra estabelecida pelo artigo 217-A do Código Penal, consiste na prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos ou contra pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência..

Marcos Jose de Souza , estava foragido, e foi preso em trabalho conjunto com a Policia Civil de Castelo de Sonhos e PRF de Santa Catarina.

O padrasto é acusado pela mãe Q.C.da C. de ter estuprado a sua filha K.V.C de dez anos em agosto deste ano. O boletim de ocorrência, escuta especializada da vítima, laudo de exame sexológico, depoimento da genitora, laudo de exame confirmando o rompimento do hímen da ofendida são as comprovações do crime. O boletim de ocorrência menciona que, no dia 25/08/21, Q.C. DA C., genitora da menor K.V.C, de dez anos, relatou que sua filha, a partir de 2020, teria sido sexualmente abusada por MARCOS JOSE DE SOUZA, padrasto da infante. Consta nos autos que o representado praticou, inclusive, conjunção carnal com a menor. Os laudos sexológicos certificam tal alegação. Ademais, MARCOS teria ameaçado a criança para que ela não contasse o que estava acontecendo.

Marcos Jose de Souza teve prisão preventiva decretada pela Juiza CAMILLA TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO Juíza de Direito Substituta da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA, respondendo pela Vara Criminal,nesta terça-feira 14 de dezembro e trabalho rápido da policia já se encontra preso.

Prisão

EXTRATO 084/21

INTELIGÊNCIA PRF/PA

DATA: 15 DEZEMBRO DE DE 2021

HORA: 14:00

ASSUNTO: CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO

ATUAÇÃO INTEGRADA: INTELIGÊNCIA PRF-PA + COE-PA + UOP PRF RIO DO SUL-SC

No dia 15 de DEZEMBRO de 2021, a equipe PRF de Rio do Sul – SC, abordou o Cavalo Trator Volvo FH 540 6X4T, atrelado ao SR LIBRELATO conduzido pelo indivíduo MARCOS JOSÉ DE SOUZA e durante fiscalização e consulta dos documentos pessoais e do veículo foi identificado que o condutor apresentava MANDADO DE PRISÃO em aberto, ligado a prisão preventiva por capitulação de ESTUPRO DE VULNERÁVEL, processo TJ/PA 0801468-13.2021.8.14.0115.01.0001-16 , mandado n.º 0801468-13.2021.8.14.0115.01.0001-16. Vale ressaltar que, o MANDADO DE PRISÃO, expedido no dia de ontem, 14/12/2021, relata que o indivíduo preso é da alta periculosidade, tendo em vista que cometera diversas vezes o estupro de sua enteada de 10 anos no município de Novo Progresso/PA. Ocorrência finalizada.

