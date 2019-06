Foragido por estupro de Castelo de Sonhos é preso no interior do Acre

(Foto:Divulgação Policia) – Criminoso, que é acusado de estupro em Castelo dos Sonhos estava escondido Tarauacá , cidade do interior do estado do Acre.

O foragido de Castelo de Sonhos no estado do Pará, Alexandre Ricardo, foi preso na cidade Tarauacá no Acre, na manhã desta sexta-feira, 14 de Junho de 2019, De acordo com as informações da polícia, ele é acusado de estupro de vulnerável, ocorrido no distrito de Castelo dos Sonhos em 2014.

A vitima era menor de idade.

Após descobrir o paradeiro do acusado , a Polícia Civil de Castelo de Sonhos acionou a Polícia Civil e a Policia Militar do estado Acre , que prenderam o foragida da justiça Alexandre Ricardo.

Alexandre Ricardo foi preso na cidade de Tarauacá interior do estado do Acre,

Foragido desde 2014 , Alexandre esta preso onde aguardará a transferência para estado do Pará onde ficara a disposição da justiça.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

