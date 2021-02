Jovem que estava desaparecido é encontrado morto em Santarém

De acordo com os parentes, Andrecy Miranda já estava desaparecido há quase uma semana.(Foto:Reprodução)

Um jovem foi encontrado morto no início da noite desta segunda-feira (15), no bairro de Jutaí, em Santarém, região oeste do Pará.

O corpo já foi reconhecido pela família do rapaz de 26 anos. De acordo com os parentes, Andrecy Miranda já estava desaparecido há quase uma semana e tinha problemas com o alcoolismo.

Segundo informações do sargento Ramilson, da Polícia Militar, que esteve no local onde o corpo foi encontrado, tudo leva a crer que tenha sido um crime de homicídio.

A Polícia Civil investiga o crime, em busca de identificar e prender o autor ou autores do assassinato.

Autor: Waldemir Santos/DOL

segunda-feira, 15/02/2021, 21:36

