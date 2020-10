Internacional vence o Sport e dorme na vice-liderança do Campeonato Brasileiro

Pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional venceu o Sport por 5 a 3, nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro. Após um começo de jogo fraco, o duelo pegou fogo no fim do primeiro tempo e foi movimentado até o final.

Com o resultado, o Inter vai dormir na vice-liderança do Brasileirão, com 31 pontos conquistados em 16 jogos. Caso o Flamengo vença o Red Bull Bragantino na quinta-feira, o Colorado volta para a terceira colocação. O Atlético-MG, atual líder, também está com 31 pontos, mas possui uma partida a menos.

O Sport, por outro lado, segue com 20 pontos e caiu para o 10º lugar da competição. Depois de uma sequência de três vitórias, o clube pernambucano somou três derrotas consecutivas, sofrendo 10 gols e marcando apenas 4.

No domingo, Sport e Internacional terão mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Colorado vai enfrentar o Vasco, no Beira-Rio, enquanto o Rubro-Negro encara o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

Os primeiros minutos do duelo entre Sport e Internacional foram marcados pelos muitos erros técnicos de ambas as equipes. A partida só começou a esquentar aos 33 minutos do primeiro tempo, quando Patrick abriu o placar com um golaço. O meia driblou duas vezes Iago Maidana e finalizou forte de pé esquerdo para superar Luan Polli.

Seis minutos depois, o Inter ampliou em uma infelicidade de Adryelson. O zagueiro tentou antecipar um cruzamento de Rodinei para Abel Hernández e acabou mandando contra o próprio gol.

Antes de intervalo, o Sport diminuiu com Marquinhos. Aos 42 minutos, Thiago Neves mandou a bola para área em cobrança de falta e o meia, livre de marcação, cabeceou bonito no ângulo direito de Marcelo Lomba.

O confronto continuou movimentado na segunda etapa. Logos aos sete minutos, Rodrigo Moledo aproveitou a cobrança de escanteio de Leandro Fernández e cabeceou forte no canto direito da meta rubro-negra.

Assim como no primeiro tempo, o Sport não demorou para descontar. Leandro Barcia, que entrou no lugar de Hernane no intervalo, recebeu passe de Lucas Mugni dentro da área e, mesmo desequilibrado, chutou de primeira no ângulo esquerdo de Lomba.

Mesmo estando na frente do placar, o Inter não se deu por satisfeito e voltou a marcar. Aos 29 minutos, Edenílson cobro escanteio, Thiago Galhardo desviou e Patrick completou para o gol pela segunda vez na partida.

Aos 35, foi a vez do atacante Yuri Alberto marcar pela primeira vez com a camisa do Internacional. Edenílson arrancou pela direita e cruzou na medida para o camisa 11. No fim, Mikael marcou de cabeça após um desvio de Adryelson e deixou a partida com números finais.

Por:Gazeta Esportiva

