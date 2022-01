Foto quente! Simaria deixa vazar parte íntima no Instagram

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Para mostrar o visual da noite, a cantora posou com sua camisola antes de dormir. Bem à vontade, Simaria ainda impressionou os fãs com sua beleza natural e deixou a galera completamente apaixonada pelo registro, que atraiu os olhares dos mais de 27 milhões de seguidores recém-conquistados pela morena na rede social.

Simaria, da dupla com Simone, agitou as redes sociais na noite desta terça-feira (25) antes de dormir, quando resolveu fazer uma selfie inesperada para os seguidores e publicar nos Stories do Instagram.

