Fotos: ação cumpre mais de 140 mandados contra traficantes e venda ilegal de armas em Sinop no Nortão

A Delegacia Especializada de Roubos de Furto (Derf) de Sinop (500km de Cuiabá) deflagrou nesta manhã de quinta-feira (24), a operação “Codinome Fantasma”, contra um grupo envolvido no tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e venda ilegal de armas de fogo de uma organização criminosa.

Foram cumpridas 143 ordens judiciais decretadas pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop. Foram 63 mandados de prisão, 65 de buscas domiciliares, 14 bloqueios de contas bancárias e uma suspensão de atividade de pessoa jurídica.

As investigações tiveram início no mês de fevereiro deste ano após a Polícia Civil em Sinop identificar um esquema de tráfico de drogas que envolvia também a lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas de fogo ligados a uma facção criminosa. Os mandados são cumpridos em cinco cidades de Mato Grosso: Sinop; Sorriso; Cuiabá; Colíder e São José do Rio Claro.

Para lavar o dinheiro ilícito obtido com o tráfico de entorpecentes, os investigados utilizavam uma distribuidora de gás e água mineral, localizada na avenida André Maggi, em Sinop.

Os valores eram repassados para contas bancárias de diversas pessoas, a maioria delas mulheres, ligadas a um dos alvos investigados. Em seguida, os valores eram transferidos para a distribuidora, que os repassava para a organização criminoso como dinheiro lícito.

A Operação Codinome Fantasma envolve um efetivo de 250 policiais civis e conta com apoio da Diretoria do Interior, Diretoria de Atividades Especiais e Centro Integrado de Operações Aéreas de Segurança Pública (Ciopaer).

