Grupo de jovens sobrevive após árvore varar para-brisa de carro

Tronco chegou a atravessar o encosto de cabeça do assento da motorista, que conseguiu se esquivar a tempo.

Na última semana, a ilha australiana de K’gari foi atingida por uma forte tempestade, que provocou a queda de inúmeras árvores. Uma delas quase ceifou a vida de quatro jovens, ao atravessar o para-brisa do veículo no qual viajavam.

As quatro adolescentes envolvidas no acidente fazem parte de um grupo de voluntários local. Em declaração ao Yahoo News Austrália, Andy Gourley, coordenador da organização, explicou que a condutora do veículo “não viu a árvore caída”, o que resultou na colisão.

“Ela simplesmente se esquivou”, contou Andy, “seus instintos foram absolutamente brilhantes.”

Isso porque parte do tronco atravessou o encosto de cabeça do assento da motorista, até repousar sobre o banco de trás do carro.

“Elas não estavam indo muito rápido, só não viram aquele galho saindo, devido a todas as árvores [caídas] por toda parte”, ressaltou o coordenador.

Felizmente, guardas-florestais que trabalham na região da ocorrência agiram rápido na remoção do tronco, por meio de um trator, e no encaminhamento das jovens para avaliação médica em uma cidade vizinha.

