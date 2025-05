VIII Congresso de Saúde da UNAMA acontece de 8 a 10 de maio, em Ananindeua

Na programação, são promovidos debates, mesas-redondas e palestras -(Foto>Quezia Dias/Unama)

Mais de 2 mil pessoas participam do VIII Congresso Multidisciplinar de Saúde da Universidade da Amazônia (UNAMA). Com o tema “Amazônia, Sociedade e Sustentabilidade”, o evento acontece de 8 a 10 de maio, no campus Ananindeua. São promovidos debates, mesas-redondas e palestras sobre esse setor na Amazônia.

Em sua 8ª edição, o Congresso de Saúde da UNAMA tem o objetivo de aprimorar o conhecimento sobre saúde na Amazônia e qualificar estudantes e profissionais para o enfrentamento das mudanças climáticas dentro de suas devidas áreas. O tema proposto para este ano tem a finalidade de despertar o olhar à saúde no Norte do país mediante a crise ambiental, contemplando o calendário universitário de ações voltadas à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas – COP30, que acontece em novembro.

Doze cursos de saúde da Instituição de Ensino Superior estão envolvidos no evento, sendo eles: Enfermagem, Psicologia, Farmácia, Medicina Veterinária, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Odontologia, Serviço Social, Educação Física, Fonoaudiologia, Biomedicina e Nutrição. Para a reitora Betânia Fidalgo Arroyo, é uma grande satisfação para a UNAMA receber o público para debater saúde na Amazônia.

“Estamos muito felizes com o sucesso do Congresso de Saúde e o interesse das pessoas em discutir abordagens tão reais do nosso cotidiano. Esse evento é uma oportunidade de, juntos, construirmos um mundo melhor, com mais saúde e profissionais cada vez mais capacitados para a COP30”, conclui.

Programação:





O Congresso de Saúde inicia na quinta-feira (8), com minicursos gratuitos ofertados para os participantes, de 9h às 12h e 14h às 17h. Os eventos de Fonoaudiologia, Medicina Veterinária e Terapia Ocupacional são ministrados na UNAMA Alcindo Cacela. Os demais acontecem em Ananindeua.

Ainda no dia 8 de maio, às 19h30, ocorre a abertura oficial do VIII Congresso Multidisciplinar de Saúde, com uma palestra ministrada por João Cláudio Arroyo, presidente da COP Universitária. A cerimônia conta com a presença da reitora Betânia Fidalgo Arroyo. O credenciamento inicia às 16h.

Na sexta-feira (9), as palestras começam às 9h e dão continuidade até 16h40. Os temas abordados são “Os desafios, as estratégias e inovações de cirurgia cardiovascular no SUS na Amazônia”; “Os contextos indígenas diante de iniquidades sociais: emergências e reflexões para as Psicologias”; “Diferentes olhares para a saúde e biodiversidade no contexto da COP30”; entre outros.

No último dia do Congresso de Saúde (10), a programação inicia às 9h. Desta vez, destaca temas como “Crise climática e saúde mental”; “Biodiversidade a partir da estética”; “Atuação do nutricionista na saúde indígena”; “Tecnologias emergentes para a saúde na Amazônia”, entre outros.

Para mais informações sobre o dia e a hora dos debates, acesse o site conheca.sereducacional.com/ saude-belem

Fonte:Ascom:Unama Belém/Por-Quezia Dias /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2025/13:26:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...