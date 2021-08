Funcionário do Ibama morre vítima de acidente em MT

Motorista da camionete ficou preso as ferragens e acabou morrendo no local (Foto:Crédito: Agência da Notícia com Reprodução)

Motorista da camionete ficou preso as ferragens e acabou morrendo no local

Um grave acidente foi registrado pouco antes das 16h da tarde desta segunda-feira (09.08) na MT-326, à cerca de 10 km do perímetro urbano de Canarana – MT. Duas carretas e uma camioneta estiveram envolvidos e há uma vítima fatal.

Conforme informações obtidas pelo Agência da Notícia, a camioneta vinha sentido a cidade quando teria invadido a pista contrária, colidido frontalmente com uma carreta que seguida sentido BR-158, e após girar na pista, colidir com uma segunda carreta. Os três veículos caíram para fora da rodovia, sendo que na segunda colisão, a camioneta ficou completamente destruída. O agente do Ibama Gaspar Saturnino Rocha, lotado na regional de Barra do Garças que dirigia a camionete, ficou preso as ferragens e acabou morrendo no local.

A Policia Militar esteve no local controlando o tráfego. A POLITEC e o Corpo de Bombeiros estiveram presentes no local do acidente.

Por:Agência da Notícia com Redação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...