Garimpeiro e servidor brigam por não aceitarem namoro dos filhos e vão parar na delegacia, em RR

Segundo a PM, o servidor teve lesões nas costas, braços e no pé direito. Já o garimpeiro, teve ferimentos nos pés e no pescoço. Agressões ocorreram nesse domingo (12) em uma instância no bairro Calungá.

Um servidor público, de 32 anos e um garimpeiro, de 40, ficaram feridos após se agredirem em uma instância onde os dois moram, no bairro Calungá, zona Sul de Boa Vista, nesse domingo (12).

Segundo a Polícia Militar, a confusão ocorreu pelo fato de o servidor não aceitar o namoro de sua filha com o enteado do garimpeiro, que acionou uma viatura por volta das 16h35.

À PM, o garimpeiro contou que estava em casa dormindo e acordou com o servidor “se exaltando com sua esposa” e, para protegê-la, agrediu o servidor, que revidou.

Os dois começaram a trocar socos e brigaram na parte de fora do imóvel, informou a PM. O servidor teve lesões nas costas, braços e no pé direito. Já o garimpeiro, teve ferimentos nos pés e no pescoço.

Após isso, ainda segundo a PM, o garimpeiro voltou para sua casa, pegou um terçado e, foi até o apartamento do servidor para agredi-lo nas costas com a arma branca.

A PM informou também que, após a “terçadada”, os dois voltaram para suas casas e, nesse momento, o garimpeiro pegou uma barra de ferro de antena e agrediu novamente o servidor.

Os dois confirmaram os fatos aos policiais, inclusive, uma testemunha que presenciou as agressões. Garimpeiro, servidor, testemunha e os objetos das agressões foram encaminhados até a Central de Flagrantes da Civil, onde o caso foi registrado, para providências.

Por G1 RR — Boa Vista

13/09/2021 14h35

