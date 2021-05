Garimpeiro foragido na operação da PF é preso com helicóptero em Jacareacanga no Pará

O garimpeiro conhecido por Polaquinho foi preso nesta quinta-feira,13, no município de Jacareacanga pela Policia Civil, ele estava foragido. – (Foto:Reprodução Rede Sociais)

A Policia Civil do município de Jacareacanga cumpriu nesta quinta-feira(13), mandado de prisão temporária expedido na operação DIVITIA da Polícia Federal de Santarém, ao investigado que estava foragido, com ele foi apreendido um helicóptero que estava sobre sequestro judicial pela Policia Federal de Itaituba.

A prisão do Garimpeiro Gilson, vulgo Polaquinho, foi possível após investigação da PF que localizou o paradeiro e solicitou apoio da polícia civil para captura-lo.

O preso e o helicóptero PP-BLUE, foi transferido para sede da Policia Federal em Itaituba.

OPERAÇÃO DIVITIA

A Polícia Federal cumpriu no dia 22 de abril a operação Divitia, mandado de busca e apreensão em Itaituba, sudoeste do Pará. Na ação, foram apreendidos dois carros de luxo, uma BMW Z4 e um Chevrolet Camaro SS, além de documentos e um aparelho celular de um suspeito de abrir garimpos ilegais em terras indígenas. Também foi expedido mandado de prisão temporária contra o investigado, que está foragido. A PF continuo Nas diligências para localizar e efetuar a prisão. A Justiça também determinou o sequestro de três helicópteros de possível propriedade do suspeito.

De acordo com a PF, o homem é suspeito de realizar escolta, através de helicópteros de sua propriedade, de máquinas e garimpeiros para dentro de uma área da Terra Indígena (TI) Munduruku.

Os suspeitos são investigados por usurpar, produzir ou explorar matéria-prima pertencentes à União, com pena de detenção de um a cinco anos e multa; penetrar em Unidades de Conservação sem licença e extração mineral ilegal, ambos com penas de detenção, de seis meses a um ano e multa; posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com pena reclusão de 3 a 6 anos e multa; além de associação criminosa, com pena de reclusão de 1 a 3 anos.

