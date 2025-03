Garota de programa revela por que expôs encontro com Neymar

Any, que trabalha com conteúdo adulto nas redes, decidiu expor tudo o que ocorreu nos bastidores da festinha de Neymar. | Reprodução: Instagram

Neymar Jr. é envolvido em polêmica após Nayara Macedo afirmar ter tido relações com ele. Confira detalhes sobre o caso e a repercussão nas redes sociais.

O nome de Neymar Jr. voltou a estampar manchetes nesta semana, mas desta vez, longe dos gramados. A acompanhante de luxo e criadora de conteúdo adulto Nayara Macedo, conhecida como Any Awada, afirmou publicamente que manteve relações sexuais com o jogador durante uma festa privada na última segunda-feira (10), no interior de São Paulo.

A polêmica começou quando um vídeo da influenciadora vazou, dando indícios do encontro. Diante da repercussão, Any abriu uma caixa de perguntas no Instagram e explicou por que decidiu tornar a história pública. “Primeiro, o vídeo já tinha vazado. Segundo: sou solteira, não sou casada, não devo nada pra ninguém, quis dar a minha versão.”

Ela também criticou os julgamentos sobre sua atitude: “Quis expor porque já estava exposto. Infelizmente, vazaram do meu Close Friends, então vamos entender direito antes.”

Além da revelação, a loira não perdeu a chance de alfinetar o desempenho do jogador. Questionada sobre a duração do encontro, respondeu com ironia: “Depende do que é ‘durar’ para você. Mas, assim… Duas músicas e acabou o show.”

Any afirma ter recebido R$ 20 mil para manter relações sexuais com Neymar e alguns amigos do atacante na festa. Em nota oficial, a assessoria do jogador negou sua participação no evento, mas admitiu que o helicóptero dele “pode ter sido visto” no local, pois Neymar costuma emprestar a aeronave para amigos e familiares.

A polêmica segue movimentando as redes sociais, dividindo opiniões entre seguidores, curiosos e fãs do jogador.

Modelo diz que fez xixi após sexo para evitar gravidez com Neymar

