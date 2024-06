Garoto de 8 anos tem tórax perfurado por vergalhão e sobrevive em Abaetetuba

(Foto: Reprodução)– Criança passou por cirurgia e segue em atendimento hospitalar.

Um menino de oito anos sofreu um acidente grave nesta quarta-feira, 19, em Abaetetuba, no nordeste do Pará. Ele foi hospitalizado com hipótese diagnóstica de empalamento depois de ter o tórax perfurado por um vergalhão.

De acordo com informação de um perfil de notícias do interior, nas redes sociais, o Estado do Pará Online, o garoto brincava em uma obra quando caiu sobre o vergalhão em um piso cimentado. Imagens da criança sendo socorrida circulam na internet, mas não serão reproduzidas, pela reportagem de O Liberal, bem como o nome da criança não será divulgado, para preservar a identidade do menor, em acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Em nota, a Prefeitura de Abaetetuba informou que o paciente, de 08 anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com a “hipótese diagnóstica de empalamento, após sofrer um acidente ao cair de uma construção e perfurar o tórax por um vergalhão. No momento da admissão, o paciente estava hemodinamicamente estável e recebeu os cuidados necessários, incluindo analgesia e estabilização do corpo estranho”.

O menino “foi socorrido pelo SAMU e chegou à UPA de Abaetetuba por volta das 12h30. Após avaliação médica, foi regulado e encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, em ambulância da rede municipal, acompanhado por equipe médica. Ele foi submetido a uma cirurgia e, de acordo com as informações recebidas, encontra-se em recuperação”, diz ainda a prefeitura.

“Estamos acompanhando de perto a evolução do caso e permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais necessários”, conclui a nota da Prefeitura de Abaetetuba.

