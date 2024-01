“Gatinha do Crime” é presa por assalto a motorista em Belém

Jovem de 18 anos foi presa pela Polícia Civil do Pará em Belém. Ela é suspeita de participar de assalto a motorista de carro de transporte por aplicativo ao se passar por passageira para cometer o crime.

Muitos jovens acabam indo parar no mundo do crime por uma série de fatores. Mas as consequências desta atitude podem ser tão profundas que chegam a trazer prejuízos irreversíveis para a vida e o futuro da pessoa.

Uma jovem de apenas 18 anos, conhecida como “Gatinha do Crime”, foi presa pela Polícia Civil do Pará na última segunda-feira (29). Ela é suspeita de participar de um assalto a um motorista de carro de transporte por aplicativo em outubro de 2023.

Segundo a PCPA, a “Gatinha do Crime” teria chamado a corrida pelo aplicativo de transporte e se passado por uma passageira antes do assalto ser anunciado.

A investigação apontou que a jovem, a qual não teve a identidade verdadeira revelada, é suspeita de integrar uma associação criminosa que comete roubos com arma de fogo e “sequestro relâmpago”.

A Polícia Civil informou que as investigações foram conduzidas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), vinculada a Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), e iniciaram no dia 23 de outubro de 2023, logo após o crime.

O ASSALTO

O inquérito do caso aponta que quatro criminosos armados, se passando por supostos passageiros, solicitaram uma corrida à vítima. Ao chegar no endereço da partida, o motorista foi abordado pelos criminosos, que estavam armados.

Da vítima, os criminosos roubaram os aparelhos celulares e dinheiro. Eles também obrigaram o motorista a fornecer a senha de aplicativos bancários, com as quais efetuaram transferências no valor de R$5.000.

“Os criminosos circularam com a vítima em seu automóvel por aproximadamente quatro horas pelas ruas de Belém. Após isso, eles o abandonaram em uma área periférica da cidade, empreendendo fuga no veículo, que foi recuperado dias após os fatos pelas equipes policiais”, contou o delegado Juliano Correa, titular da DRFRVA.

PRISÕES

Dois outros envolvidos na ação criminosa foram presos pela Polícia Civil no dia 9 de janeiro deste ano. Em decorrência das três prisões feitas até aqui, foi possível identificar o quarto envolvido na ação.

Presa nesta segunda, a “Gatinha do Crime” foi conduzida até uma unidade policial para serem realizadas as medidas cabíveis, onde permanece detida à disposição da Justiça.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2024/12:13:40

