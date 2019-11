Gato salva criança de acidente com escada de 12 degraus

(Foto:Reprodução) – Bebê sai engatinhando e animal se mete na frente para impedir queda

Um gato impediu que um bebê de um ano caísse de uma escada com 12 degraus no último sábado (2), em Bogotá, na Colômbia.

Em uma filmagem, é possível ver o menino, chamado Samuel, engatinhando até a escada.

Quando o gato, batizado como Gatubela, se dá conta do caminho perigoso que o menino está fazendo, ele pula na frente o menino e se coloca no meio do caminho.

A gravação das câmeras de segurança que capturaram o momento heróico do bichano foi publicada na conta do Fundación Gatos Bogotanos en Adopción, organização que defende o resgate e adoção de gatos na capital colombiana, no Facebook.

Com informações do R7

