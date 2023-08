Gigante do Agro vai construir 30 silos, o maior para 1.000.000 de sacas

(Foto:Reprodução) – Agro Nutri Brasil vai construir 30 silos no Nordeste; A empresa possui quatro fazendas – produzindo 1,6 milhão de sacas de grãos, localizadas no estado de Goiás, coração do agronegócio brasileiro. Confira!

Uma das gigantes do agro brasileiro, a empresa que atua na produção agropecuária e no plantio, comércio e exportação de soja e milho, a Agro Nutri Brasil vai construir 30 silos no Nordeste. As unidades vão atender a uma área conhecida como Sealba – importante produtora de grãos, termo formado pela junção das siglas dos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia, e formada por 171 municípios. A empresa possui quatro fazendas – produzindo 1,6 milhão de sacas de grãos, localizadas no estado de Goiás, coração do agronegócio brasileiro.

Em entrevista ao Compre Rural, empresa informou que o investimento faz parte do plano de expansão, além de ressaltar a parceria e atuação junto aos produtores de grãos. “Seremos parceiros dos produtores de uma região que é uma grande produtora de grãos, mas que não dispõe da quantidade ideal de silos para armazenar tudo o que produz“, conta Ruy Rodrigues Santos Filho, CEO da empresa.

A implantação dessas unidades de armazenamento, com previsão de um ano para finalização, será de responsabilidade da Agro Nutri Brasil e seus parceiros comerciais, mas, após um período de amortização, todas passarão a ser propriedade dos produtores da região, que pagarão suas cotas com soja ou milho. Essas cotas serão determinadas pelo tamanho da propriedade e a capacidade de produção de cada uma.

“Vamos imaginar que um determinado produtor colha, por exemplo, 20 mil sacas de milho e tenha que entregar 3 mil sacas para amortizar suas parcelas. As outras 17 mil sacas serão o lucro que ele receberá no ato da entrega”, explica Ruy Rodrigues Santos Filho.

Os silos terão tamanhos diversos. O menor com capacidade para 100 mil sacas de 60 quilos. O maior, para 1 milhão. Vale frisar que essas unidades de armazenamento terão todos os equipamentos necessários, como máquinas de limpeza, secagem, embaladores e esmagadores de grãos, entre outros. O beneficiamento do produto garante um valor cerca de 10% maior.

“Além deste benefício, muitos produtores terão economia no transporte. Hoje, há quem tenha que viajar cerca de 400 quilômetros para entregar o que produz”, conta o CEO da Agro Nutri Brasil.

Com a construção dos silos, a Agro Nutri Brasil expande seus negócios para o Nordeste. Ano passado, adquiriu uma fazenda de 1003 hectares no município de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. “Investimentos no agronegócio são crescentes e cada vez mais atraentes. Estar na bolsa se tornou importante para empresas que desejam aumentar sua fatia no mercado”, disse na nota o CEO da Agro Nutri, Ruy Rodrigues Santos Filho.

“Essa aquisição nos permite chegar ao Estado que mais produz commodities no mundo”, destacou.

Confira a entrevista do CEO da empresa, Ruy Rodrigues Santos Filho ao Compre Rural

CR: O investimento, a construção de 30 silos no Nordeste, faz parte do plano de expansão da empresa?

Resp: Sim. Ele está em busca de novos parceiros para ampliação da produção e exportação de grãos. A construção dos silos vai permitir isso.

CR: Qual a previsão de entrega das unidades de armazenamento?

Resp: A previsão é de cerca de um ano.

CR: Sobre a empresa, qual é a capacidade de produção de grãos da empresa e, nesse contexto, qual a atual capacidade de armazenamento?

Resp: Hoje a empresa produz 1 milhão e seiscentas mil sacas de grãos. A construção dos silos também vai gerar economia, porque não terá que pagar pelo armazenamento em outros silos ou enviar a produção do campo para o porto de Santos.

CR: A Agro Nutri Brasil vê a região do Sealba como uma nova fronteira agrícola do país?

Resp: Sim. Por isso o investimento na região. Ele aponta que, enquanto nas demais regiões do Brasil o cultivo de soja é de primavera a verão, lá o período entre outono e inverno favorece o desenvolvimento da plantação, pois o gasto de fotoassimilados (composto resultante da fotossíntese) pelas plantas de soja em noites mais frias é menor.

CR: Quantas propriedades possuí a Agro Nutri Brasil e tamanho da área plantada?

Resp: São quatro fazendas. Três em Goiás e uma em Mato Grosso. Um total de 21 mil hectares.

Fundada em 2017, a Agro Nutri Brasil tem operações em Cristalina, Catalão e Cavalcante, em Goiás. Na safra 2021/22, a companhia já há havia incorporado 27,6 mil hectares, o que permitiu um incremento de 35% de área plantada para a safra 2022/23.

Fonte:Compre Rural Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/08/2023/05:25:27

