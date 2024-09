Em vídeo, Paolla Oliveira se derrete por Belém: “encantada!”

Paolla compartilhou momentos em Belém | Foto: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira compartilhou momentos dela no último final de semana na capital paraense.

O carnaval ainda não chegou, mas Belém já está cheia de musas no esquenta para a avenida. Uma delas, a atriz Paolla Oliveira, passou alguns dias na cidade.

Em uma rede social, a rainha de bateria da Grande Rio, escola de samba do Rio de Janeiro, compartilhou imagens da passagem pela capital ´paraense. Nas cenas, ela aprece tomando tacacá, dançando carimbó e passeando de barco na Baía do Guajará.

“O carnaval já me levou para muitos lugares sensacionais, mas esse [Pará] sem dúvidas foi um dos mais inesquecíveis. O mais incrível tá sendo saber um pouco mais sobre a cultura paraense”, disse Paolla.

A musa ainda disse que pretende continuar com as aulas de carimbó e elogiou o calor humano e a energia de Belém.

IMERSÃO NA CULTURA DO PARÁ

Antes de publica o vídeo, Paolla compartilhou cliques em pontos turísticos de Belém como a basílica de Nossa Senhora de Nazaré, além de detalhes de um banho de cheiro.

Nos comentários, os paraenses elogiaram a atriz e a recepcionaram. “Bem-vinda!”, escreveu Dira Paes. “Rainha Maravilhosa!”, comentou a cantora Fafá de Belém.

