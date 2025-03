Golpe em alvará contra incêndio: empresários denunciam esquema em Novo Progresso (PA)

Foto: Ilustrativa | Empresários denunciam esquema suspeito envolvendo servidor dos bombeiros e empresa de extintores; Polícia Civil investiga

Novo Progresso enfrenta um escândalo envolvendo a emissão de alvarás de prevenção contra incêndios. Empresários da região denunciam um suposto esquema fraudulento envolvendo um servidor do Corpo de Bombeiros e uma empresa de extintores, que estaria cobrando valores abusivos e coagindo comerciantes a contratar serviços superfaturados.

De acordo com os relatos, a empresa em questão era apresentada como a única “autorizada” para realizar a instalação e manutenção de equipamentos exigidos para a obtenção do alvará. Além disso, os comerciantes relataram que foram pressionados a adquirir materiais a preços acima do mercado, sob ameaça de terem seus estabelecimentos impedidos de funcionar.

A Polícia Civil já iniciou uma investigação para apurar as denúncias e identificar os envolvidos no esquema. O Corpo de Bombeiros, por sua vez, afirmou que está colaborando com as autoridades para esclarecer os fatos e garantir que o processo de regularização de alvarás ocorra de forma transparente.

Como evitar golpes na regularização de alvarás

Especialistas alertam para alguns cuidados que os comerciantes devem tomar para evitar cair em esquemas fraudulentos:

Desconfie de exigências atípicas: Sempre questione qualquer pedido fora do padrão e busque informações oficiais.

Sempre questione qualquer pedido fora do padrão e busque informações oficiais. Consulte diretamente o Corpo de Bombeiros: Antes de contratar qualquer serviço, entre em contato com a corporação para obter orientações sobre o processo correto.

Antes de contratar qualquer serviço, entre em contato com a corporação para obter orientações sobre o processo correto. Exija documentos oficiais: Certifique-se de que o profissional responsável pela vistoria está devidamente identificado e autorizado pela instituição.

Certifique-se de que o profissional responsável pela vistoria está devidamente identificado e autorizado pela instituição. Evite contratar serviços indicados sem verificação: Empresas sérias possuem certificações reconhecidas e não dependem de intermediários suspeitos.

Empresas sérias possuem certificações reconhecidas e não dependem de intermediários suspeitos. Denuncie irregularidades: Caso suspeite de coação ou cobranças indevidas, entre em contato com a Polícia Civil ou com a Ouvidoria do Corpo de Bombeiros.

A investigação segue em andamento e novas informações devem ser divulgadas nos próximos dias. Comerciantes que se sentirem lesados podem procurar as autoridades para formalizar suas denúncias e contribuir com as investigações.

Fonte: Edio Rosa e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2025/08:08:48

