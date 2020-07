Governador divulga agenda com inauguração do hospital de Castelo de Sonhos para amanhã

O governador Helder Barbalho (MDB), divulgou agenda com compromissos para esta sexta-feira (18) , e confirma inauguração do Hospital de Castelo de Sonhos.

Às 10h30, Helder estará no município de Altamira, onde inaugura Hospital de Campanha, ás 11h30mn, fará vistoria as obras do programa “Asfalto para Todos” em seguida segue para o Distrito de Castelo de Sonhos para inaugurar

Veja Agenda do Governador



