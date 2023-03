Governador do Acre é alvo da PF em operação contra corrupção e bloqueia R$ 120 mi em bens

Gladson Cameli em sessão no Senado, foi reeleito em 2022 como governador do Acre

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), teve seus bens apreendidos e foi alvo de medidas cautelares durante o cumprimento da 3ª fase da Operação Ptolomeu nesta 5ª feira (9.mar.2023). Segundo apurou o Poder360, Cameli é investigado como chefe de um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro no governo do Estado.

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou o bloqueio de residências, automóveis e uma aeronave do governador. Além disso, Cameli está proibido de contatar outros alvos da investigação e deverá entregar seu passaporte em até 24 horas.

Em nota, o governo do Acre afirmou que a operação da PF se trata de uma continuação das investigações anteriores e que Cameli cumprirá a determinação e deve entregar seus documentos no prazo estabelecido.

Leia a nota completa:

“Sobre a 3ª fase da Operação Ptolomeu, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 9 de março, o governo do Estado do Acre informa que se trata da continuidade dos procedimentos policiais anteriores.

“O governo do Estado, sempre atuando com transparência e retidão, mais uma vez se coloca à disposição das autoridades.”

A operação é realizada em conjunto com a PGR (Procuradoria-Geral da República), CGU (Controladoria Geral da União) e Receita Federal em 6 Estados e no Distrito Federal. Ao todo, mais de 300 agentes estão em campo cumprindo 89 mandados de busca e apreensão nos Estados do Acre, Goiás, Paraná, Amazonas, Rondônia e Piauí e no Distrito Federal.

A operação Ptolomeu 3 é o desdobramento das últimas duas fases da investigação realizadas em 2021. Na época, uma organização criminosa controlada por políticos e empresários ligados a administração do Estado atuavam no desvio de verba pública e em atos de ocultação da origem e destino do dinheiro roubado por meio da lavagem de capitais.

A investigação indica pagamentos de R$ 286,6 milhões feitos para empresas envolvidas na organização criminosa desde janeiro de 2019.

Os recursos federais analisados foram investidos em grandes obras de infraestrutura e manutenção de unidades de saúde e escolas, segundo o CGU.

Segundo a PF, a 3ª fase busca o ressarcimento de parte do valor desviado. O STJ determinou o bloqueio de quase R$ 120 milhões em bens dos suspeitos. Outras 15 empresas com envolvimento no esquema criminoso tiveram suas atividades suspensas.

Além do bloqueio, a Justiça decretou medidas cautelares como a suspensão do exercício da função pública, restrição do acesso às sedes de órgãos públicos e impedimento de contato entre os suspeitos, além da proibição de deixar o país.

Operação Ptolomeu

Cameli vem sendo investigado pela PF desde a 1ª fase da operação, deflagrada em dezembro de 2021. Na época, foram investigados o governador, seu assessor em Brasília, seus chefes de segurança e gabinete, o secretário de Estado da Indústria, Ciência, Tecnologia e empresas com contratos ativos com o governo.

As movimentações suspeitas ultrapassavam os R$ 828 milhões, segundo o Coaf. O caso também envolveu Eládio, pai do governador, que teria movimentado R$ 420 milhões em uma conta na Caixa Econômica Federal.

Do dinheiro identificado pelas autoridades, cerca de R$ 17 milhões eram originários de convênios federais e repasses do SUS (Sistema Único de Saúde) e Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

Agentes públicos foram afastados dos postos, mantidos sem contato uns com os outros e tiveram suas contas bloqueadas. Segundo a PF, aproximadamente R$7 milhões nas contas bancárias foram obstruídos e carros de luxo apreendidos. As empresas investigadas ainda não foram identificadas.

Por:Jornal Folha do Progresso em 09/03/2023/11:06:16 com informações agencias de notícia e portal poder 360

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...