Governador Helder Barbalho decreta luto de 7 dias no Pará pela morte de papa Francisco

Governador do Pará encontra papa Francisco no Vaticano. — Foto: Reprodução / Secom-PA

Helder se encontrou duas vezes com o pontífice e entregou imagens de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses.

O governador do Pará Helder Barbalho (MDB) decretou luto de sete dias no estado pela morte do papa Francisco.

Ele escreveu nas redes sociais que Francisco foi “um líder que entrou para a história da humanidade com sua busca pela harmonia entre as pessoas”.

“Descanse em paz, Santo Padre”, disse.

Helder se encontrou com o papa Francisco duas vezes no Vaticano. A primeira foi em 2019, durante a Cúpula dos Governadores da Pan-Amazônia, quando entregou uma carta ao pontífice e uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, símbolo do Círio de Nazaré realizado no Pará.

O segundo encontro foi em 2023. O governador fez um convite ao papa para visitar Belém antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), a COP 30. Ele também entregou ao pontífice outra imagem de Nazaré e uma mostra da corda usada na procissão que reúne milhares de fiéis em Belém do Pará.

Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, morreu aos 88 anos às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local, desta segunda-feira (21). As informações foram confirmadas pelo Vaticano.

O pontífice, que ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos, se recuperava de uma pneumonia nos dois pulmões após ter ficado 38 dias internado. Ele morreu em seu apartamento, na residência de Santa Marta, na Cidade do Vaticano, onde vivia desde sua eleição em 2013.

“O Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino”, diz comunicado oficial.

Fonte: Por g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/04/2025/10:15:20

