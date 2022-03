Com investimentos externos do Banco New Development Bank (NDB),Sedop realiza obras de pavimentação e drenagem em Novo Progresso.

Com investimentos externos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e do New Development Bank (NDB), Sedop realiza obras de pavimentação e drenagem em Novo Progresso. [Foto: Divulgação]

Novo Progresso ganha nova pavimentação

Trabalho integra Programa Municípios Sustentáveis e tem investimentos de instituições que apoiam ações sustentáveis

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), por meio do Programa Municípios Sustentáveis, executa serviços de pavimentação e drenagem profunda em vias urbanas do município de Novo Progresso, no sudoeste estadual, para a garantia de melhor infraestrutura à população. Ao todo, serão executados 15 quilômetros de vias urbanas.

Estas ações do Municípios Sustentáveis contam com investimentos externos do do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e do New Development Bank (NDB), instituições internacionais que financiam projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável executados, via a Sedop.

Em Novo Progresso, são realizados serviços de pavimentação, drenagem profunda e implementação de calçadas em mais de 40 ruas da cidade. A previsão é de que os serviços sejam concluídos até o final de 2022. Para o titular da Sedop, Ruy Cabral, o programa é mais um meio para ajudar no desenvolvimento e infraestrutura das cidades paraenses.

“Além de levar ações de desenvolvimento social, o programa garante melhorias na infraestrutura das cidades e na qualidade de vida da população, principalmente no período do inverno amazônico”, disse o secretário de obras, Ruy Cabral.

“Novo Progresso é um dos municípios contemplados pelo Banco New Development Bank (NDB), com aproximadamente 15 quilômetros de pavimentação e drenagem profunda que fazem parte do Programa Municípios sustentáveis que tem por objetivo o desenvolvimento e integração econômica e social das regiões, bem como de superar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais”, disse a coordenadora do programa, Gabriela Paixão.

Com informações de Lilian Guedes (SEDOP)

Jornal Folha do Progresso em 30/03/2022/07:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...