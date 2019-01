Governo do estado garante recurso para recuperar transgarimpeira

No período de inverno os moradores das comunidades da Trans-garimpeira sofreram muito com as precárias condições da estrada. São 192 KM de uma via estadualizada que vai de Moraes Almeida ao distrito de Creporizão, mas o governo estadual garantiu que nesse período de verão será feito a recuperação de toda extensão da estrada.

Em conversa com o deputado Hilton Aguiar ele disse que foi liberado o recurso no valor de 12 milhões e meio de reais do estado para a recuperação da estrada trans-garimpeira.

Os serviços de recuperação da rodovia estadual deve acontecer ainda este ano,disse.

