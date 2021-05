Governo do Pará altera bandeiramento diante da pandemia da covid-19

Na Região Metropolitana de Belém o bandeiramento segue laranja (Foto:Fábio Costa / O Liberal)

As regiões saem do alto nível de contágio para nível médio

Em vídeos publicados na noite desta quinta-feira (6), nas redes sociais, o governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou que o Comitê Científico da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) com a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) decidiu pela alteração no bandeiramento em algumas regiões do Estado.

“É fundamental que possamos ter um processo gradativo de avanço e estratégia que possa representar decisões consolidadas que possam repercutir positivamente no enfrentamento à pandemia”, completou o chefe do executivo estadual. “Continue usando máscara, se cuide, cuide da família”, finalizou.

Por:Redação Integrada

