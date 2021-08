Governo do Pará atualizará bandeiramento do estado hoje

(Foto:Reprodução) – Afrouxamento de medidas devem ocorrer com a mudança do bandeiramento.

Vacinação ocorrendo de forma rápida e com expansão em idades em todo o Pará, orientações para que as medidas sanitárias continuem sendo mantidas e baixo número de contaminação, fizeram com que o Governo do Pará mudasse de bandeiramento.

Nesta sexta-feira (27), a partir das 11h, representantes da Procuradoria-Geral (PGE) e da Secretaria de Saúde (Sespa), irão realizar uma coletiva para tratar sobre esse assunto. Algumas dúvidas sobre o bandeiramento no Estado serão esclarecidas.

Estarão presentes o procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer, o diretor de Vigilância em Saúde da Sespa, Denilson Feitosa, e o presidente da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa (Fapespa), Marcel Botelho.

