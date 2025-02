(Foto: Marco Santos / Ag. Pará) – A titularidade foi destinada ao Refúgio de Vida Silvestre (Revis) Rios São Benedito e Azul, localizado nos municípios de Jacareacanga e Novo Progresso

Governo do Pará destina primeira regularização fundiária para preservação ambiental nos Rios São Benedito e Azul, localizado nos municípios de Jacareacanga e Novo Progresso

O governador Helder Barbalho entregou, nesta segunda-feira (3), o primeiro documento de regularização fundiária voltado à conservação da natureza e proteção ambiental na história do Pará. O documento foi entregue ao CEO/fundador da Organização Não Governamental (ONG) Onçafari, Mario Haberfeld, e o diretor-presidente da ONG Onçafari, Alexandre Rossi.

A titularidade de conservação ambiental foi destinada ao Refúgio de Vida Silvestre (Revis) Rios São Benedito e Azul, localizado nos municípios de Jacareacanga e Novo Progresso, na Região de Integração do Tapajós.

A entrega foi realizada no Palácio dos Despachos, sede do Poder Executivo Estadual paraense, em Belém, durante evento em que o Governo do Pará fez a entrega de 10 novos veículos para ações de fiscalização ambiental e também avançou em parceria com a ONG Re:wild.

“Este importante documento entregue hoje para a Onçafari fortalece cada vez mais para que possam zelar, cuidar e proteger aquele território. É um lugar absolutamente extraordinário. Eu já tive a oportunidade de ir com a minha família por duas vezes. E com a regularização fundiária nós apontamos para um direito, mas também para a proteção ambiental e a presença do Estado”, destacou o governador Helder Barbalho.

“Com esse título, demonstramos a importância cada vez maior da regularização fundiária como instrumento fundamental também para a conservação ambiental, uma missão que o Governo do Pará tem por propriedade”, destacou o presidente do Iterpa, Bruno Kono.

De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), o Refúgio de Vida Silvestre (Revis) Rios São Benedito e Azul é a 27ª Unidade de Conservação da Natureza (UC) criada pelo Governo do Estado do Pará, com área de 30.032,00 hectares.

Seu objetivo é de proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória, assim como conservar os ecossistemas naturais, as paisagens e as áreas terrestres contíguas, em especial as Áreas de Preservação Permanente (APPs) dos Rios São Benedito e Azul.

