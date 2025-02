Com pênalti defendido por Hugo, Corinthians bate Novorizontino e faz melhor campanha do Paulista

(Foto: Pedro Zacchi/Ag. Paulistão) – O Corinthians venceu o Grêmio Novorizontino por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, em duelo antecipado pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. O goleiro Hugo Souza chegou a defender um pênalti no primeiro tempo, e Alex Santana marcou para o Timão na etapa final. Com o resultado, a equipe comandada por Ramón Díaz assumiu a melhor campanha geral do Estadual, com um jogo a mais.

O confronto não foi simples para o Corinthians, que terminou o primeiro tempo sem nenhuma finalização e viu o Novorizontino colecionar chances de gol. Na segunda etapa, porém, a equipe alvinegra foi eficiente para ir às redes com Alex Santana, de cabeça.

Com o triunfo, o Corinthians assumiu a liderança do grupo A, com 18 pontos, três a mais em relação ao Mirassol, que tem um jogo a menos. O Novorizontino, por sua vez, segue na segunda colocação da chave C, com 9 unidades, uma a menos quanto ao líder São Paulo.

O jogo seguinte do Corinthians será contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque. Já o Novorizontino visita o São Bernardo no mesmo dia, às 19h.

O jogo

O primeiro tempo foi de domínio absoluto do Novorizontino, que colecionou chances para abrir o placar. Logo aos nove minutos, Airton chutou forte da entrada da área, raspando a trave de Hugo Souza. Aos 22, o goleiro corintiano cometeu um pênalti em Robson e, na cobrança de Pablo Dyego, Hugo se redimiu defendendo a penalidade.

Aos 30, o Novorizontino teve mais uma grande chance. Airton ficou cara a cara com Hugo, deslocou o goleiro, mas João Pedro Tchoca cortou a finalização em cima da linha. Aos 42, Robson cobrou falta com muito perigo para fora, e aos 44, Pablo Dyego acertou a trave em finalização de longa distância.

Com presença nula no ataque, o Timão terminou a primeira etapa sem nenhuma finalização.

Segundo tempo

O Novorizontino seguiu em cima do Corinthians na volta do intervalo, mas sem o mesmo perigo. O Timão, por outro lado, puniu a ineficiência mandante aos 21 minutos, com Alex Santana. Em cobrança de escanteio, o goleiro Jordi saiu mal do gol, e Giovane aproveitou para servir o volante, que cabeceou sem problemas para abrir o placar para os visitantes.

Em desvantagem, o Novorizontino tentou correr atrás do prejuízo, mas com poucas chances claras. Aos 37 minutos, o time emendou duas bolas na trave, com Willian Farias e Matheus Frizzo, mas a jogada foi anulada por impedimento.

Com um forte bloqueio defensivo, o Corinthians travou o ataque mandante e segurou o triunfo fora de casa.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO NOVORIZONTINO 0 X 1 CORINTHIANS

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data: 03 de fevereiro de 2024 (segunda-feira)

Horário: às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Evandro de Melo Lima

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Airton, Waguininho e Jean Irmer (Novorizontino); Ramón, Félix Torres e Pedro Raul (Corinthians)

Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Alex Santana, aos 21 do 2ºT (Corinthians)

NOVORIZONTINO: Jordi; César Martins (Matheus Frizzo), Rafael Donato e Patrick; Fábio Matheus (Bruno José), Jean Irmer (Willian Farias), Luis Oyama e Waguininho; Airton (Rodrigo Soares), Pablo Dyego (Nathan Fogaça) e Robson

Técnico: Eduardo Baptista

CORINTHIANS: Hugo Souza; Jacaré (Léo Mana), Félix Torres, João Pedro Tchoca e Hugo; Charles (Giovane), Alex Santana, Ryan e Luiz Eduardo (Matheus Bidu); Pedro Raul (Héctor Hernández) e Yuri Alberto (Ángel Romero)

Técnico: Ramón Díaz

Fonte: Gazeta Esportiva e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/02/2025/08:36:22

