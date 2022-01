Governo entrega dois veículos para ADEPARÁ unidade de Novo Progresso e Castelo de Sonhos

Prefeito Gelson Dill, representando o Governador Helder entrega Duas cominhonetes para ADEPARA de Novo Progresso e Castelo de Sonhos, melhorando a estrutura para as ações deste órgão de controle da sanidade animal e vegetal de nossa região. (foto: Divulgação- Reprodução Rede Social)

Governo entrega veículos para a unidade da Agência de Defesa Agropecuária do Pará de Novo Progresso

“Órgão recebeu 2 caminhonetes modelo 4×4 para o trabalho de vigilância sanitária no segmento agropecuário, importante para qualidade dos produtos nos mercados”

Segundo o Governo do estado os veículos vão auxiliar e reforçar as ações e fiscalização agropecuárias por todo o município de Novo Progresso.

Investimentos – A ação faz parte da iniciativa de reestruturação da frota da Agência, que ao final, em sua totalidade, irá entregar 105 veículos disponibilizados exclusivamente às atividades de campo, sendo 90 veículos de modelo Pickup 4×4 e 15 modelo Duster. No total, o investimento para atualização da frota é de mais de 3 milhões de reais. Este é o primeiro lote de veículos entregue para a Agência de Defesa e a previsão é a de que até março de 2022 todos sejam entregues.

Qualidade – A ação de fiscalização e inspeção faz parte do trabalho realizado periodicamente pela Adepará, que reflete diretamente no crescimento agropecuário do Pará e no interesse de grandes produtores de grãos, carnes, leite, ovos e pescado. Para isso, a Adepará alinha suas ações aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidades (ONU), que visam a garantir segurança alimentar e melhoria da nutrição, por meio da promoção de uma agricultura sustentável.

Helder Barbalho

“Com este investimento nós estamos fortalecendo a agência, ampliando a sua presença em todas as regiões do Estado Esses veículos contribuem para o fortalecimento a vigilância da produção paraense, assegurando que os nossos produtos, de origem animal e vegetal, certificados pela Adepará estão prontos para o consumo de qualidade, além de serem produtos competitivos nos mercados nacional e internacional, mostram a pujança do estado do Pará.”, disse o governador, Helder Barbalho.

Agência alinha ações com a ONU em favor da agricultura sustentável

A Adepará é uma autarquia que tem como missão planejar e executar ações que promovam a sanidade e a qualidade da produção agropecuária, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e competitivo do agronegócio no Pará.

Assim, a melhor estruturação da Agência reflete diretamente na sociedade, já que a Adepará possui dois compromissos nas áreas meio e finalística. Na área meio e finalística é a agricultura, pecuária e pesca. Basicamente, a defesa agropecuária é fazer com que não haja nenhum prejuízo na produção agrícola e pecuária, evitando a introdução de pragas e doenças.

Portanto, na área de sua atuação, a Agência de Defesa que tem a missão de valorizar o agronegócio paraense e esses dois compromissos estão sendo efetivados de acordo com o atual Plano Plurianual 2022-23 (PPA), pois a autarquia está conseguindo vencer as etapas estabelecidas dentro dos compromissos que ela se propôs no plano e com um ponto positivo, com o reconhecimento da cobertura territorial nas 12 regiões de integração do estado.

A meta da atual gestão é ser uma referência nacional em defesa agropecuária, garantindo a segurança do consumo de produtos agropecuários para a preservação do meio ambiente e para a competitividade do agronegócio paraense.

“As ações periódicas de fiscalização fixa e móvel são relevantes para manter a regularização dos produtos e subprodutos de origem animal e vegetal. É uma forma de garantir alimentos de qualidade ao consumidor paraense. Assim, com esse aporte de investimento, teremos melhor estrutura para chegar até as propriedades mais distantes para atender os produtores rurais e, por conseguinte, conseguiremos garantir uma defesa agropecuária mais forte e uma agroprodução livres de pragas e com sua sanidade preservada.”, avalia o diretor geral da Adepará, Jamir Paraguassu Macedo.

Para ter a garantia de que um produto foi fabricado em estabelecimento registrado e em boas condições, o consumidor pode conferir os selos de inspeção impressos no rótulo da embalagem. São eles:

-Serviço de Inspeção Municipal (SIM)

-Serviço de Inspeção Estadual (SIE) da Adepará

-Registro Artesanal da Adepará

-Serviço de Inspeção Federal (SIF)

-Sistema Brasileiro de Inspeção (Sisbi).

SERVIÇO

A Adepará está presente nos 144 municípios paraenses e disponibiliza a Ouvidoria para receber denúncias. No site da Agência há os contatos dos escritórios das regionais. Os telefones são: 3210-1101, 1105 e 1121. Caso a preferência seja por celular, o contato é o (91) 99392-4264.

Por:Jornal Folha do Progresso com informações Agencia Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...