Estudo revela tempo médio do sexo entre casais

(Foto: Reprodução) – Especialistas mediram o tempo de latência intravaginal ejaculatória (IELT), que corresponde ao intervalo entre a penetração vaginal e a ejaculação

Uma pesquisa liderada pelo médico Marcel D. Waldinger e divulgada na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, investigou o tempo das relações sexuais de 500 casais heterossexuais oriundos da Espanha, Reino Unido, Turquia, Estados Unidos e Holanda.

Os especialistas mediram o tempo de latência intravaginal ejaculatória (IELT), que corresponde ao intervalo entre a penetração vaginal e a ejaculação.

Os resultados mostraram que, em média, as relações duraram 5,4 minutos. Curiosamente, quanto mais velhos os casais, menor era o tempo da relação sexual: 6,5 minutos na faixa etária de 18 a 30 anos, enquanto o grupo com mais de 51 registrou apenas 4,3 minutos.

O tempo também variou de acordo com o país, sendo a Turquia a que apresentou o IELT mais baixo, com apenas 3,7 minutos.

Outro dado interessante revelou que o sexo com homens circuncidados durou em média 6,7 minutos, superando os 6 minutos dos não circuncidados.

E qual seria o tempo ideal?

Uma equipe de pesquisadores da universidade Penn State Erie, composta por Eric Corty e Jenay Guardiani, consultou 50 profissionais da saúde sobre o que considerariam um sexo “adequado”, “desejável”, “muito curto” ou “muito longo”.

Os resultados apontaram que o tempo considerado “adequado” para o IELT é de três a sete minutos; “desejável”, de sete a 13 minutos; “muito curto”, de um a dois minutos; e “muito longo”, de 10 a 30 minutos.

Esses dados desafiam a crença popular que sugere que mais de 30 minutos seria o ideal para a atividade sexual. “Infelizmente, a cultura popular atual reforçou estereótipos sobre a atividade sexual”, afirmam os pesquisadores.

“As relações sexuais satisfatórias para os casais duram de três a 13 minutos”, concluiu a equipe, em uma publicação no periódico científico Science Daily.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/09/2024/10:17:20

