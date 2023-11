Criminosos roubam mais de R$ 50 mil e quebram dedo de empresária em Monte Alegre; um dos envolvidos foi preso

18º BPM — Foto: Arney Barreto

O crime aconteceu na segunda (6) por volta das 11h30. Polícia segue em busca do segundo criminoso.

Foi preso um dos criminosos envolvidos em um assalto a uma empresária em Monte Alegre, no oeste do Pará. Na ação criminosa, que aconteceu na segunda (6), a dupla levou mais de R$ 50 mil em dinheiro e joias e ainda quebrou um dedo da vítima.

De acordo com informações da polícia, o assalto aconteceu por volta das 11h30. Após a ação criminosa a polícia começou as diligencias para localizar e prender os criminosos.

Para localizar os suspeitos, policiais que atuam na inteligência iniciaram o cruzamento de informações e após buscas ininterruptas um dos envolvidos foi preso. As diligências continuam para capturar o segundo envolvido.

O criminoso foi preso em uma área afastada da zona urbana e confessou à polícia que fez parte do assalto. Com ele a polícia encontrou a moto que foi usada na ação criminosa e a vítima também reconheceu o suspeito.

De acordo com a vítima, Rosa Maranhão, a dupla levou mais de R$ 50 mil em dinheiro e joias. Eles estavam com uma arma de fogo em uma moto sem placa.

Ainda segundo Rosa Maranhão, um dos criminosos entrou na agencia enquanto o outro ficou aguardando na moto. Após anunciar o assalto, o criminoso manteve a arma sob a direção da vítima.

“Na hora que a pulseira não saiu, ele chegou a engatilhar a arma na direção da minha cabeça e mesmo nervosa, eu consegui tirar. Eu falei pra ele ter calma que eu ia tirar a pulseira e entregar pra ele”, contou Rosa.

A Polícia segue investigando o caso para localizar e prender o segundo envolvido na ação criminosa. A suspeita é que esse segundo envolvido seja natural de Santarém e que seja um dos internos foragidos da penitenciária.

